В Минобороны рассказали, сколько украинцев погибло в российском плену

По меньшей мере 177 украинских военнопленных погибли в российских колониях и тюрьмах после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Тысячи других подвергаются пыткам, оставаясь в неволе.

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Об этом сказала представитель Минобороны, в частности Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виктория Цымбалюк, передает Politico. Она подчеркнула: чем больше времени наши защитники и гражданские проводят в плену, тем ближе они к смерти.

По ее словам, из-за отсутствия международного контроля реальное количество смертей в российских тюрьмах, вероятно, гораздо больше.

"Это число, которое мы знаем. Но, конечно, не все тела возвращены, и Россия даже не подтвердила, что многие из них находились в плену", – объяснила Цымбалюк.

В результате обменов между Киевом и Москвой из российской неволи удалось вернуть около 3600 украинских военнопленных и гражданских, которых оккупанты депортировали с захваченных территорий. В то же время тысячи украинцев все еще остаются в руках страны-агрессора.

"О жестоком обращении с заключенными в России широко сообщалось в течение многих лет. Репрессии против гражданского общества и независимых наблюдателей способствовали нормализации насилия и создали у работников пенитенциарных учреждений чувство безнаказанности. С украинскими военнопленными еще хуже: их пытки были массовыми, систематическими и происходили по благословению руководства РФ", – говорится в публикации со ссылкой на обнародованный 3 октября отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В докладе сказано, что некоторые общественные деятели в РФ открыто поощряли бесчеловечное обращение и даже убийства украинских военнопленных. С марта 2023 года было зафиксировано 11 смертей украинцев и неустановленное количество попыток самоубийства, а также "один задокументированный случай суицида из-за повторных актов пыток".

Даниил Кравец, 23-летний студент-международник из Львова, ставший оператором БПЛА после полномасштабного вторжения РФ, провел 175 дней в четырех российских местах лишения свободы, прежде чем его освободили через обмен в апреле 2023-го. После взятия в плен под Угледаром в ноябре 2022 года оккупанты сказали ему выбрать между потерей пальца или ноги, а затем подвергли имитационной казни. Татуировка на его теле с изображением горы стала причиной для военных преступников заключить, якобы он планирует сбежать.

"Пытки, избиения – для меня обычны. Когда прибыл в тюрьму в Донецке, наши головы были накрыты, и нам сказали раздеться. Они всегда говорят тебе раздеваться. Они действительно умеют находить причину, чтобы пытать или избивать вас", – сказал защитник, который в плену похудел на 16 килограммов.

В ООН перечислили случаи, когда военнопленные украинцы прибегали к употреблению червей, мыла или бумаги, чтобы утолить голод. Среди других сообщений о жестоком обращении со стороны россиян – втыкание игл под ногти заключенным, удушение и угрозы нападения животных, а также принудительное пение российских "патриотических" песен и наблюдение за пытками других.

"Женевские конвенции, правила обращения с военнопленными, утверждают, что страны, находящиеся в состоянии войны, должны разрешать независимым наблюдателям неограниченный доступ к пленным и позволять им отправлять и получать письма. У России есть неоднозначный опыт, когда дело доходит до обоих", – пишет Politico.

Представительница Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виктория Цымбалюк отметила, что РФ отказывается подтверждать факт пребывания тысяч заключенных в плену, что заставляет их отчаявшихся родственников ежедневно догадываться, их близкие до сих пор "на земле или на небе".

Так, 32-летняя украинка Екатерина Назарий рассказала, что не общалась и не слышала своего мужа с тех пор, как его взяли в плен под Мариуполем 830 дней назад. Вскоре после того, как он исчез, в ужасном видео в прокремлевском Telegram-канале она увидела, что он в руках россиян.

С тех пор женщина узнала от освобожденных украинцев, что муж находится в одной из колоний на оккупированной части Луганщины, хотя российские власти неоднократно отрицали, что знают о нем.

Екатерина же чувствует волну страха всякий раз, когда звонит ее телефон, волнуясь, что это принесет весть о смерти ее мужа.

"Мы возвращаемся в средневековье. Если мир будет сейчас молчать, Россия воспримет это как признак того, что может продолжать безнаказанно", – сказала украинка.

Напомним, что 2 октября на сессии ПАСЕ в Страсбурге приняли резолюцию, в которой впервые подняли вопрос освобождения и последующей реабилитации украинских военных и гражданских, которых РФ удерживает в плену, а еще пропавших без вести. От России также требуется соблюдать положения международного гуманитарного права.

Как сообщал OBOZ.UA, в террористической организации "ДНР", подконтрольной Кремлю, устроили очередное судилище над украинскими военными, которые оказались в плену после героической обороны Мариуполя. Под "суд" попали Богдан Потапов, Дмитрий Брайко и Эскендер Кудусов, которым враг дал почти по 30 лет заключения.

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