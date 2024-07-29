Добровольно пошли на службу к оккупантам: СБУ сообщила о подозрении группе предателей, взятых в плен на передовой

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении группе предателей. Их взяли в плен на передовой.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что они добровольно пошли на службу к оккупантам.

Находясь в составе оккупационных группировок РФ, пятеро злоумышленников попали в плен украинских защитников во время боев на Донбассе в начале июля этого года.

Один из задержанных – стрелок из 4-й отдельной мотострелковой бригады войск РФ. Весь его взвод был уничтожен в ходе боев за Часов Яр. После боестолкновения мужчина две недели скрывался в окрестных лесах, где был задержан украинскими защитниками.

Злоумышленником оказался житель временно захваченного поселка Верхнегарасимовка в Луганской области, который 24 февраля 2022 года добровольно присоединился к оккупантам.

Еще один предатель – бывший житель Одесской области. Накануне полномасштабной войны мужчина уехал в Россию, а после ее начала прибыл в военкомат в Московской области и заключил контракт с минобороны РФ.

После непродолжительной подготовки на полигонах его направили штурмовать позиции ВСУ на Северском направлении. Там его взяли в плен вблизи Верхнекаменского.

Еще один фигурант – житель временно захваченной части территории Донбасса. Находясь в составе оккупационного подразделения "Шторм-Z", он участвовал в "мясных" штурмах Красногоровки.

Еще двое предателей – выходцы из Луганской области. Один из них в начале полномасштабной войны выехал в Магадан, где впоследствии "мобилизовался" в 39-ю отдельную мотострелковую бригаду вооруженных сил РФ. Во время боев в районе Угледара попал в плен.

Всем задержанным следователи Службы безопасности сообщили о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ЧЖ. 1, 2 ст. 111 ("Государственная измена").

– Ч. 7 ст. 111-1 ("Добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора").

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацполиция задержала группу вербовщиков-поджигателей, которые по указанию ФСБ РФ совершали поджоги в странах ЕС. Злоумышленники вербовали пророссийски настроенных лиц в Украине и, используя поддельные документы, переправляли их в страны Европейского Союза для выполнения поджогов за деньги.

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