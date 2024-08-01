СБУ задержала российского диверсанта, пытавшегося сжечь трансформаторы "УЗ" в Одесской области. Фото

В Одесской области задержали российского диверсанта, который пытался повредить инфраструктуру "Укрзалізниці" в Одесской области. Среди основных целей врага были трансформаторные подстанции и релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения региона.

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За сотрудничество с оккупантами предателю грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Военная контрразведка Службы безопасности выяснила, что в случае уничтожения энергооборудования оккупанты надеялись заблокировать перемещение подвижных составов ВСУ в направлении передовой. Для диверсий российская спецслужба привлекла местного строителя, который искал "дополнительный" заработок в Telegram-каналах. Злоумышленник согласился на поджоги критической инфраструктуры в обмен на деньги.

Для воплощения преступных замыслов врага мужчина разведал локацию первой потенциальной цели – трансформатор возле железнодорожного пути, а затем подготовил вблизи него схрон с тремя "коктейлями Молотова". После этого фигурант привлек своего знакомого, который по полученным координатам должен прибыть на место, извлечь из тайника зажигательную смесь и поджечь электроподстанцию.

По указанию оккупантов злоумышленник планировал передать им видео возгорания в качестве "отчета" о выполненном задании, и продолжить серию поджогов на территории региона. Служба безопасности предотвратила поджоги и задержала диверсанта на начальном этапе его подрывной деятельности.

Во время обыска у фигуранта были обнаружены самодельные зажигательные смеси и мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (подготовка к диверсии, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненный срок заключения с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ совместно с полицией Киевщины задержали в регионе двух поджигателей, успевших уничтожить три военных и волонтерских авто. Злоумышленниками оказались житель Черкасщины и его сожительница.

Как сообщал OBOZ.UA, в Виннице СБУ и Нацполиция задержали агента ФСБ, который пытался поджечь одну из админпостроек ТЦК. Контрразведчики поймали его с поличным после того, как тот бросил "коктейль Молотова" в стену военкомата и зафиксировал возгорание на камеру своего телефона.