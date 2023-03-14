СБУ задержала предателя, который ''сливал'' врагу позиции ВСУ и планировал вступить в ряды оккупантов: его сестра проживает в РФ. Фото и видео

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в прифронтовых районах Николаевщины агента РФ – контрактника одной из воинских частей, дислоцированных на территории региона. В феврале 2023 года он по собственной инициативе вышел на российскую спецслужбу и предложил свою помощь в войне против Украины.

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Более того, предатель выразил желание вступить в ряды оккупационных войск, а помогала ему сестра, которая после захвата россиянами поселка на Херсонщине уехала в РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, чтобы установить связь с агрессором, мужчина обратился к своей сестре, находящейся в близких отношениях с чиновником оккупационных группировок.

Им оказался заместитель командира по военно-политической работе 83-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВС РФ Владимир Снеговский. С врагом женщина познакомилась после временного захвата одного из поселков на Херсонщине, где жила в начале полномасштабного вторжения.

"Во время освобождения района она решила бежать вместе с захватчиками, а затем поселилась в РФ, где продолжила "общение" со Снеговским. Установлено, что именно он передал информацию о ее родственнике кадровому сотруднику российской спецслужбы, который затем вышел на прямую связь с фигурантом", – говорится в сообщении.

По данным следствия, вражеский агент выполнял указания своего "куратора" по сбору данных о дислокации подразделений ВСУ в Николаевской и Винницкой областях. Разведданные требовались захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Также предатель обсудил с представителем российской спецслужбы условия перехода за линию фронта и сдачу в плен оккупантам.

"Впрочем, контрразведчики СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали в одном из административных зданий во время выполнения разведывательной задачи", – подчеркнули в Службе безопасности.

Во время обыска у фигуранта был обнаружен мобильный телефон с установленным анонимным мессенджером, который он использовал для общения с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал изменнику меру пресечения – содержание под стражей. Пока идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ Николаевской области при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский суд признал виновным в госизмене экс-проректора медицинского вуза Киева. Злоумышленник вел разведывательно-подрывную деятельность против Украины, надеясь получить от оккупантов должность "замминистра" в Крыму.

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