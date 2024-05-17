СБУ задержала предателя, который 'сливал' врагу позиции ПВО, прикрывающей Харьков. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередного российского информатора в Харьковской области. Он работал на российскую ФСБ и собирал для врага данные о местах базирования систем ПВО, которые прикрывают Харьков.

Также 30-летний предатель от спецслужбы РФ получил задачу мобилизоваться в ряды ВСУ, однако проникновение шпиона в ряды войска успели вовремя предотвратить. Подробности раскрыли в Службе безопасности Украины.

"Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Харьковской области. Он готовил серию ракетно-бомбовых ударов по боевым позициям Сил обороны, защищающих регион от нового наступления РФ. По имеющимся данным, главными целями врага были пункты базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ПВО", – говорится в сообщении.

Для сбора координат предатель объездил пригород облцентра и скрыто фиксировал места возможной дислокации подразделений ВСУ. Эти координаты он планировал передать российской спецслужбе для последующего поражения объектов.

Реализовать задуманное, уверяют в СБУ, предатель не успел: сотрудники Службы разоблачили его и задержали в его же доме.

"Одновременно с этим были проведены дополнительные мероприятия по обеспечению позиций ВСУ. У задержанного изъято орудие преступной деятельности", – рассказали в СБУ.

Там отметили, что работать на врага вызвался 30-летний житель одного из поселков под Харьковом. Завербовали российские силовики в конце 2023 года. Кроме задачи собирать и передавать данные о расположении объектов ПВО, перед ним ФСБ поставила также задачу мобилизоваться в ряды ВСУ.

"Но военные контрразведчики предотвратили проникновение вражеского агента в подразделение Вооруженных Сил Украины на стадии оформления. На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", – добавили в СБУ.

Предателю, ныне находящемуся под стражей, грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее в СБУ отчитались о задержании российской агентки, которая приводила ракеты в Житомирскую область.

Кроме того, СБУ задержала предателя, помогавшего оккупантам готовить новое наступление на Харьковщину. Его российские спецслужбы завербовали дистанционно.