Наводила ракеты на Житомирщину: СБУ задержала российскую агентку. Фото

В Житомирской области задержали местную жительницу, которая поддерживала РФ и собирала информацию для страны-агрессора. Теперь агентке противника грозит пожизненное заключение.

Служба безопасности Украины сообщила на своем сайте, что преступница корректировала ракетно-дроновые удары РФ по Житомирщине. Среди главных целей агрессора были боевые подразделения и логистические склады Сил обороны.

Корректировщица обходила город и его окрестности, где пыталась выявить места наибольшего сосредоточения личного состава украинских защитников. Также она фиксировала адреса, вблизи которых периодически находилась военная техника.

В СБУ заявили, что поэтапно задокументировали контакты фанатки Кремля с оккупантами. Оказалось, что она является идеологической сторонницей р*шизма. Также ведомство приняло меры для большей безопасности мест дислокации Сил обороны.

Подозреваемая была задержана в собственном доме. У нее изъяли мобильный телефон с подтверждениями ее контактов с агрессором.

Женщине объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Она находится под стражей.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Винницкой области задержали мужчину, которого подозревают в сотрудничестве с российской частной военной компанией "Вагнер". Фигурант еще в 2014 году попал в тюрьму как дезертир и предатель. Отсидев один срок, теперь 28-летний мужчина под угрозой пожизненного заключения.

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