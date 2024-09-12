СБУ задержала информатора российского ГРУ, который шпионил за подразделениями ВСУ в Запорожье. Фото

В Запорожской области задержали информатора российской разведки, который шпионил за украинскими военнослужащими на территории областного центра. Предатель превратил свою квартиру в "наблюдательный пост", чтобы скрытно следить за локациями Сил обороны.

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За сотрудничество с оккупантами мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации Службы безопасности, с помощью местного предателя страна-террорист РФ пыталась получить актуальные данные об обороне Запорожья. Вражеским агентом оказался местный IT-специалист, работавший на кадрового сотрудника ГРУ РФ.

Для слежки за украинскими войсками мужчина приобрел и установил в доме многоэтажного дома тактический бинокль с большой кратностью, дальномерной сеткой и компасом. С помощью специализированной оптики фигурант надеялся выявить позиции ПВО и украинской артиллерии, в частности, реактивных систем HIMARS.

Кроме того, предатель отслеживал маршруты движения военных колонн и расположение укрепрайонов Сил обороны. Полученные сведения мужчина передавал своему куратору в РФ через анонимный чат в мессенджере.

Получив разведданные, российские оккупанты планировали осуществить новую серию ракетно-дроновых ударов по прифронтовой территории Запорожской области. Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеского приспешника и задержала его в собственном доме. Во время обысков в квартире задержанного изъяли оптику и мобильный телефон, который использовал в преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ задержала очередного российского приспешника, действовавшего в Донецкой области. Фигурант собирал разведданные об украинских войсках на Краматорском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали в Харькове очередного агента российского ГРУ. Предатель "шпионил" за защитниками облцентра, прикрываясь должностью лесника.

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