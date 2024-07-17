СБУ задержала еще трех коллаборантов, среди которых экс-чиновник суда: что им грозит

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще трех коллаборантов, которые пошли на сотрудничество с российскими захватчиками в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Среди них есть бывший судебный распорядитель, который после оккупации части Харьковщины пошел служить в карательную российскую "полицию".

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Ему и еще двум предательницам грозит до 15 лет лишения свободы. Подробности раскрыли в СБУ.

В Службе рассказали о задержании еще трех коллаборантов, работавших на агрессора с начала полномасштабного вторжения РФ.

Среди них – бывший судебный распорядитель из Изюма Харьковской области. После оккупации города Россией он вступил в ряды местного "отделения полиции МВД РФ". От оккупантов он получил "должность" "помощника оперативного дежурного" этого оккупационного учреждения, охранял здание карательного органа россиян и помогал им собирать информацию о местных жителях, в том числе участниках движения сопротивления.

Когда Изюм освободили Силы обороны, за освободителями, которые в панике бежали из Харьковщины, предатель не отправился. Вместо этого он поехал на Днепропетровщину, где попытался залечь на дно в съемной квартире. Однако избежать ответственности изменнику не удалось: сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Также спецназовцы разоблачили бывшего директора одной из школ на временно оккупированной части Луганщины. Жительница Антрацита, после оккупации города пошедшая на сотрудничество с захватчиками, активно внедряла "образовательные стандарты" РФ в украинской школе и склоняла коллег к сотрудничеству с захватчиками.

Однако в какой-то момент предательница решила посетить дочь в Киеве. На подконтрольную часть Украины она пыталась въехать через РФ и Европейский Союз. Задержали коллаборантку при попытке пересечения государственной границы через пункт пропуска "Угринов" во Львовской области.

Третья предательница – родом с Херсонщины. Когда Россия захватила Бериславский район, коллаборантка пошла работать в созданный оккупантами "избирком". Она агитировала местных жителей "голосовать за присоединение" Херсонщины к РФ во время фейкового референдума.

Когда оккупанты сбежали с правобережья области, предательница отправилась к родственникам в Херсон. Там она надеялась "пересидеть" угрозу привлечения к ответственности за работу на врага. Однако не сложилось: предательницу задержали в ее временном месте жительства.

"Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит от 3 до 15 лет тюремного заключения", – говорится в сообщении.

Известно, что комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Харьковской, Львовской и Херсонской областях при процессуальном руководстве областных прокуратур.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала лаборантку, которая сливала врагу локации украинских блокпостов вблизи Харькова.

Кроме того, перед судом предстанут супруги агентов ФСБ, которые готовили ракетные удары по Харькову и Сумщине.