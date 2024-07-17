СБУ задержала лаборантку, которая сливала врагу локации украинских блокпостов вблизи Харькова. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала информатора врага, которая "сливала" оккупантам локации украинских блокпостов вблизи Харькова. Предательницей оказалась 36-летняя лаборантка поликлиники в пригороде, теперь ей грозит до восьми лет тюрьмы.

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Об этом 17 июля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, российская информатор передавала захватчикам места базирования войск Украины, привлеченных к обороне Харькова.

Она объезжала восточные окраины города, где скрыто фиксировала локации украинских блокпостов и укрепрайонов.

Женщина пыталась установить ориентировочное количество личного состава и боевой техники на территории военных объектов.

Данные она "сливала" в Telegram-канал, который ведут сотрудники разведки.

СБУ заблаговременно разоблачила подрывную деятельность и задержала коллаборантку в собственном доме. В то же время были проведены комплексные мероприятия по защите локаций украинских защитников.

Как выяснилось, 36-летняя лаборантка из поликлиники в пригороде Харькова имела пророссийские взгляды и искала выходы на спецслужбы агрессора.

Она публиковала закрытую информацию в российских пабликах, которые враг использует для сбора разведданных.

Во время обысков дома у фигурантки изъят телефон с доказательствами преступлений.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации об украинских военных).

Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.