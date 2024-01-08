СБУ задержала чиновника 'Укрзалізниці', который шпионил за военными эшелонами ВСУ: он был завербован ФСБ. Фото и видео

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепре чиновника "Укрзалізниці", работавшего на Россию. По заданию кураторов из ФСБ РФ он шпионил за военными эшелонами в регионе, собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику Вооруженных сил Украины.

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Также злоумышленник выяснял для врага данные о количестве и типе вооружений, прежде всего западного производства, переправляемых по железной дороге. Подробности раскрыли в СБУ.

Чиновника одной из узловых станций УЗ на Днепропетровщине ФСБ РФ завербовала летом этого года. Внимание на потенциального агента спецслужба государства-агрессора обратила благодаря его антиукраинским комментариям в прокремлевских Telegram-каналах: предатель активно одобрял вооруженную агрессию РФ против Украины.

Перед завербованным агентом кураторы из ФСБ поставили задачу собирать информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику. Также врага интересовали разведданные о количестве и типах вооружений, перевозимых по железной дороге.

Особенно сильно оккупантов интересовала переправка на фронт боевых машин Bradley и танков Leopard.

Чтобы выполнить поставленную задачу, предатель фиксировал место и время прохождения военных эшелонов, а также пытался выяснить их маршруты с остановками и пунктами назначения, а также собрать максимум информации о перевозимой технике и вооружениях.

"По имеющимся данным, развединформация потребовалась оккупантам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона. Таким образом, захватчики надеялись нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ", – отметили в Службе.

Планы врага сорвали сотрудники контрразведки СБУ, которые провели спецоперацию в Днепре, в ходе которой и был задержан вражеский агент. Задержание они произвели по месту жительства предателя.

"Для коммуникации с ФСБ агент использовал анонимный чат в популярном мессенджере. Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяты мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ", – рассказали в Службе.

В настоящее время задержанному СБУ сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей: предателю грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила "блогеров", опубликовавших видео прилетов по Киеву 2 января. Четверо киевлян, которые помогли России корректировать удары по столице, могут получить до 12 лет тюрьмы.

На местах фактического жительства подозреваемых провели обыски. Были изъяты мобильные телефоны, которые жители Киева использовали для съемки и распространения запрещенного контента.