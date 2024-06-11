СБУ задержала дочь экс-мэра Полтавы, работавшую на 'избирательный штаб' партии Путина. Фото

Служба безопасности задержала в Киеве коллаборантку, которая сотрудничала с РФ на российских выборах в 2022 и 2023 годах и занималась пиаром партии кремлевского диктатора Владимира Путина. Злоумышленницей оказалась 36-летняя Наталья Веретенникова, дочь экс-мэра Полтавы Александра Мамая, который осужден за масштабную коррупцию.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, Веретенникова владеет рекламным агентством в Санкт-Петербурге, участвовавшим в PR-кампании пропутинской партии "Единая Россия".

В преддверии выборов она использовала сотни рекламных стендов и бордов для распространения пропутинской агитации.

Женщина, проживая в Киеве, дистанционно управляла рекламным бизнесом в России и получала миллионные дивиденды. За период сотрудничества с партией Кремля она получила более 35 млн российских рублей прибыли.

Во время обысков в ее месте проживания и офисах в Киеве были найдены компьютеры, мобильные телефоны и финансовая отчетность о сотрудничестве с Россией. На основании собранных доказательств СБУ объявила Веретенниковой о подозрении в коллаборационной деятельности.

Кроме того, вся ее собственность на сумму более 270 миллионов гривен была арестована, включая 3 квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний.

В настоящее время злоумышленница находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что в апреле прошлого года Александр Мамай был официально уволен с должности городского головы Полтавы. Таким образом исполнено решение Высшего антикоррупционного суда.

Высший антикоррупционный суд приговорил Александра Мамая к пяти годам лишения свободы за то, что, по данным следствия, он трудоустроил на коммунальное предприятие двух своих домработниц, которые на предприятии не работали, но получали зарплату. Это нанесло бюджету города более 570 тыс. грн ущерба. Свою вину Мамай признал в полном объеме.

Также обвиняемый пообещал, что перечислит 2 млн грн для Вооруженных сил Украины, а нанесенный городу ущерб возместил в бюджет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– еще в 2021 году Мамай был внесен в базу сайта "Миротворец". В эфире телеканала "НАШ" он заявил, что на Донбассе якобы "воюют две сверхдержавы" – США и РФ, а в военном конфликте якобы "брат идет на брата";

– также чиновник подозревается в разглашении данных о размещении подразделений ВСУ. 15 декабря он сообщил журналистам о расположении новой воинской части в Полтаве.

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