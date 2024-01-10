СБУ задержала агента военной разведки РФ, который 'охотился' на оборонные заводы Запорожья. Фото

Служба безопасности Украины в Запорожье задержала агента российской военной разведки, который "охотился" на оборонные заводы города. Предатель пытался "слить" врагу геолокации местных предприятий ОПК, прежде всего производящих боеприпасы для тяжелой бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram СБУ. Сейчас злоумышленник под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Как выяснило следствие, пользуясь общественным транспортом, фигурант объезжал город, обнаруживал места наибольшего скопления украинских военных и техники, фиксировал объекты инфраструктуры, где они могли размещаться. Предателя задержали у него дома, где изъяли доказательства его подрывной деятельности.

Злоумышленник оказался экс-заместителем начальника отдела бывшего областного управления МВД, который в 2014 году уволился со службы. К сотрудничеству с государством-агрессором украинца завербовал кадровый военный минобороны РФ, знакомый с ним еще со времен студенчества при Советском Союзе. Фигурант начал выполнять вражеские задачи осенью 2023 года.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Донецкой области СБУ задержала российского информатора, который "охотился" на украинскую ПВО и системы HIMARS под Славянском. Мужчина сливал оккупантам фото и координаты размещения вооружения.

– Также в Украине получил реальное наказание житель Новогродовки Донецкой области, который собирал информацию о местах дислокации Сил обороны и "сливал" ее ФСБ России. Предатель проведет за решеткой следующие 12 лет.