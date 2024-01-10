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СБУ задержала агента военной разведки РФ, который "охотился" на оборонные заводы Запорожья. Фото

Марина Погорилко
Война против России
2 минуты
1,5 т.
СБУ задержала агента военной разведки РФ, который 'охотился' на оборонные заводы Запорожья. Фото

Служба безопасности Украины в Запорожье задержала агента российской военной разведки, который "охотился" на оборонные заводы города. Предатель пытался "слить" врагу геолокации местных предприятий ОПК, прежде всего производящих боеприпасы для тяжелой бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

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Об этом сообщили в Telegram СБУ. Сейчас злоумышленник под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала агента военной разведки РФ, который "охотился" на оборонные заводы Запорожья. Фото

Как выяснило следствие, пользуясь общественным транспортом, фигурант объезжал город, обнаруживал места наибольшего скопления украинских военных и техники, фиксировал объекты инфраструктуры, где они могли размещаться. Предателя задержали у него дома, где изъяли доказательства его подрывной деятельности.

СБУ задержала агента военной разведки РФ, который "охотился" на оборонные заводы Запорожья. Фото
СБУ задержала агента военной разведки РФ, который "охотился" на оборонные заводы Запорожья. Фото

Злоумышленник оказался экс-заместителем начальника отдела бывшего областного управления МВД, который в 2014 году уволился со службы. К сотрудничеству с государством-агрессором украинца завербовал кадровый военный минобороны РФ, знакомый с ним еще со времен студенчества при Советском Союзе. Фигурант начал выполнять вражеские задачи осенью 2023 года.

СБУ задержала агента военной разведки РФ, который "охотился" на оборонные заводы Запорожья. Фото
СБУ задержала агента военной разведки РФ, который "охотился" на оборонные заводы Запорожья. Фото

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

СБУ задержала агента военной разведки РФ, который "охотился" на оборонные заводы Запорожья. Фото
СБУ задержала агента военной разведки РФ, который "охотился" на оборонные заводы Запорожья. Фото

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Донецкой области СБУ задержала российского информатора, который "охотился" на украинскую ПВО и системы HIMARS под Славянском. Мужчина сливал оккупантам фото и координаты размещения вооружения.

– Также в Украине получил реальное наказание житель Новогродовки Донецкой области, который собирал информацию о местах дислокации Сил обороны и "сливал" ее ФСБ России. Предатель проведет за решеткой следующие 12 лет.

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