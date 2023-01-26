СБУ задержала агента РФ, корректировавшего ракетные удары по Лиману: сам предложил оккупантам помощь. Фото

Служба безопасности Украины задержала российского агента, корректировавшего ракетные удары по Лиману Донецкой области. Разоблачила предателя Контрразведка СБУ в ходе контрдиверсионных мер в освобожденном от российских оккупантов Лимане.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ. Отмечается, что злоумышленником оказался местный житель, после деоккупации города установивший контакт с российскими спецслужбами и предложивший им свою помощь в войне против Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным СБУ, агент по указанию российских кураторов собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории района. Также через свою знакомую, проживающую на временно захваченной части Луганской области, передавал оккупантам локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

Получившую информацию российские захватчики использовали для проведения прицельных ракетных ударов по территории Лимана. После обстрелов предатель выходил на местность, чтобы зафиксировать последствия воздушных атак и затем "отчитаться" перед своими кураторами.

"Сотрудники СБУ задержали российского агента на попытке очередной передачи разведданных через мессенджер. Во время обыска у задержанного обнаружен телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора", – говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ранее СБУ задержала во Львовской области российского агента, который наводил вражеские ракеты на стратегические объекты Украины. Предателем оказался инженер одного из государственных предприятий, расположенных на востоке страны.

Перед этим СБУ прекратила деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей в нескольких областях Украины. Ею руководил житель Одессы, завербованный российскими спецслужбами, ему дали псевдоним "Профессор".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!