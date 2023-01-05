СБУ задержала во Львовской области агента РФ, который приводил вражеские ракеты на стратегические предприятия. Фото

Служба безопасности Украины задержала во Львовской области российского агента, который наводил вражеские ракеты на стратегические объекты Украины. Предателем оказался инженер одного из государственных предприятий, расположенных на востоке страны.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения мужчину завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сначала, по заданию врага, предатель собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины. Кроме того, он предлагал представителям страны-агрессора свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений относительно украинской РЛС", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что прикрываясь "командировкой", агент ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары. На месте он должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий "отчет" для ФСБ.

Следующая его "поездка" была во Львовскую область, где он пытался установить местонахождение объектов критической инфраструктуры. Полученную информацию должен был переправить врагу в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности.

"Разведывательная информация требовалась врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона. Однако контрразведчики СБУ своевременно разоблачили российского агента, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи агрессору закрытых сведений", – сообщают в Службе безопасности Украины.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима.

"На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за: ч. 2 ст. 111 (государственное предательство); ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – сообщили в СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ прекратила деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей в нескольких областях Украины. Ею руководил житель Одессы, завербованный российскими спецслужбами, ему дали псевдоним "Профессор".

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