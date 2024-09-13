СБУ задержала агента ФСБ, который наводил российские ракеты на Чернигов и поджигал объекты 'Укрзалізниці'. Фото

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержала агента ФСБ РФ, поджигавшего объекты "Укрзалізниці" и наводившего российские ракеты на Чернигов. Предателем оказался 44-летний работник местного завода, теперь ему грозит пожизненное заключение.

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Об этом 13 сентября сообщили пресс-службы СБУ и полиции Черниговской области. По данным следствия, приоритетными целями российских обстрелов были пункты базирования украинских войск, привлеченных к защите северных рубежей Украины.

Оккупанты планировали использовать для огневого поражения авиационные ракеты Х-59.

Также ФСБ пыталась разведать локации предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ.

Для этого враг дистанционно завербовал 44-летнего работника местного завода. В поле зрения окупантов он попал из-за своих антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.

По инструкции россиян мужчина объезжал местность, где скрыто фиксировал расположения Сил обороны.

Данные передавал мессенджером российскому куратору через специально созданный чат-бот, который администрирует ФСБ РФ.

Также фигурант охотился на релейные шкафы железнодорожного сообщения на Черниговщине.

С помощью легковоспламеняющейся смеси он поджег технологическое оборудование возле магистрального пути.

Сотрудники СБУ задержали предателя по "горячим следам", когда он готовился к новым поджогам на железной дороге.

Во время обысков дома у задержанного и его родственников изъяты восемь боевых гранат, патроны разного калибра и телефон с доказательствами преступлений против Украины.

"Месяц назад общался в Telegram о том, что будут платить от 300 до 500 долларов за поджог релейного шкафа. Взял литровую балсанку (бутылку. – Ред.), налил туда бензина. Взял с собой зажигалку, сходил ночью к релейному шкафу, облил его бензином, поджег и ушел. Потом пришла оплата на кошелек – в районе 400 долларов", – признался задержанный в разговоре с правоохранителями.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Также решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий за незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

Фигурант взят под стражу. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Черниговской области и военные контрразведчики СБУ совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области разоблачили агента России, который передавал врагу информацию о Силах обороны Украины. В частности, от него оккупанты получали данные о локации опорных пунктов ВСУ на Лиманском направлении.

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