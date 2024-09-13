Передавал оккупантам локации опорных пунктов ВСУ в Донецкой области: СБУ разоблачила еще одного вражеского приспешника. Фото

В Донецкой области правоохранители разоблачили российского агента, который передавал российским оккупантам информацию о Силах обороны Украины. В частности, от предателя враг получал данные о локациях опорных пунктов ВСУ на Лиманском направлении.

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Информатор военной разведки РФ был задержан, ему объявили о подозрении. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Злоумышленником оказался 44-летний местный житель. Российская спецслужба дистанционно привлекла его у шпионству за украинскими военными через знакомую, проживающую на территории РФ.

Женщина выполняла функции "связной" и передавала разведданные от информатора главному управлению Генштаба вооруженных сил РФ.

Как выяснили в СБУ, в первую очередь россияне пытались выявить геолокацию взводных опорных пунктов Сил обороны в районе Лимана.

"Для выполнения этой задачи фигурант обходил местность вблизи передовой, где скрыто фиксировал пункты базирования украинских войск. Злоумышленник передавал полученные сведения "связной" в виде текстовых сообщений. Разведданные потребовались оккупантам для подготовки новых наступательных операций, направленных на прорыв обороны украинских защитников" , – говорится в сообщении.

Правоохранители вовремя уличили предателя и задокументировали его преступные действия. Во время обысков был изъят мобильный телефон с подтверждениями подрывной деятельности задержанного в пользу государства-агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала очередного российского приспешника, действовавшего в Донецкой области. Фигурант собирал разведданные об украинских войсках на Краматорском направлении.

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