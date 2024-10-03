СБУ сообщила о подозрении главному конструктору российских дронов ZALA и 'Ланцет'

Служба безопасности Украины заочно выдвинула подозрение Александру Захарову, главному конструктору и владельцу компании ZALA Aero Group, специализирующейся на производстве беспилотных летательных аппаратов для российских вооруженных сил. Компания, расположенная в Ижевске, является одним из ключевых поставщиков дронов для армии страны-агрессора.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Под руководством Захарова ZALA Aero Group создала несколько моделей беспилотников, активно используемых на поле боя против Украины.

Среди них дроны-камикадзе "Ланцет", а также разведывательные дроны ZALA Z-16 и ZALA Z-20. С начала полномасштабного вторжения России в Украину предприятие изготовило около 5 тысяч таких беспилотников.

Дроны "Ланцет" используются для атак на украинские боевые машины, а разведывательные БПЛА ZALA помогают выявлять цели, корректировать огонь и фиксировать результаты ударов. Эти беспилотники стали важнейшим элементом российской агрессии против Украины.

На основе собранных доказательств СБУ сообщила Захарову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины - пособничество в ведении агрессивной войны в составе заговорщической группы. Поскольку Захаров находится в России, украинские правоохранители принимают меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Ранее сообщалось, что сотрудники контрразведки Службы безопасности задержали агента российской ФСБ, покушавшегося на одного из чиновников Мелитопольского горсовета Запорожской области. Злоумышленник, притворившись коммунальщиком, подстерег жертву в подъезде и нанес ему несколько ударов молотком по голове.

Напомним, что в Черкасской области задержан российский агент, который шпионил за украинскими военнослужащими на территории региона. Предателя интересовали пункты постоянной дислокации и боевые позиции подразделений противовоздушной обороны.

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