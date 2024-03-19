СБУ сообщила о подозрении двум соратницам Путина, причастным к депортации украинских детей в РФ. Фото и видео

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в совершении тяжкого военного преступления двум соратницам российского диктатора Владимира Путина. Депутат российской госдумы от "Справедливой России" Яна Лантратова и новая жена лидера этой партии Сергея Миронова Инна Варламова во время оккупации Херсона вывезли из городского Дома ребенка двух маленьких украинских детей.

Фигурантки похитили и вывезли в Москву девочку, которой не было и года, и двухлетнего мальчика под предлогом "дополнительного обследования", хотя у малышей не было серьезных проблем со здоровьем.. Подробности сообщили в Офисе генерального прокурора и в СБУ.

Подозреваемые в причастности к депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины Лантратова и Варламова, по данным СБУ, входят в близкое окружение Путина.

Служба безопасности задокументировала преступление подозреваемых, которые в конце августа 2022 года из временно оккупированного Херсона принудительно вывезли двух маленьких воспитанников Херсонского областного дома ребенка: 11-месячную девочку и двухлетнего мальчика.

Для совершения преступления Лантратова и Варламова приехали в оккупированный облцентр под предлогом "официального визита", в Доме ребенка они выбрали детей и вывезли малышей в Москву якобы для "дополнительного обследования" и "оздоровления" в российских медучреждениях.

После деоккупации Херсона правоохранители провели обыски в Доме ребенка, где обнаружили фиктивные документы на вывоз несовершеннолетних в РФ с подписями Лантратовой и Варламовой.

В ходе расследования было установлено, что никаких физических недостатков или серьезных проблем со здоровьем депортированные дети не имели, поэтому не нуждались в каких-либо "дополнительных обследованиях".

На территории РФ украинским детям выдали свидетельства о рождении российского образца. Похищенную девочку "удочерили" Миронов с Варламовой. В выписанных девочке документах ее подлинное имя, Маргарита, сменили на "Мария Мирнова", а местом рождения указали подмосковный Подольск, выяснили ранее журналисты ВВС.

Особого цинизма ситуации добавляет тот факт, что Лантратова, которая похищала и отдавала украинских детей на усыновление в российские семьи, в свое время выступила с инициативой запрещения усыновления российских сирот гражданами "недружественных стран".

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортация лиц, находящихся под защитой) , с оккупированной территории на территорию оккупационного государства, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Поскольку злоумышленницы находятся на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности", – отметили в СБУ.

А в ОГПУ напомнили, что принудительная депортация детей является тяжким преступлением с точки зрения международного права.

"Офис Генпрокурора еще раз подчеркивает: действия России по принудительной депортации украинских детей, предоставления им российского гражданства и передачи на воспитание в российские семьи грубо нарушают нормы международного права. Факт насильственного перемещения детей россияне и оккупационная власть выдает как жест доброй воли – повод "спасения", "эвакуации", "оздоровления" и других поводов, которыми государство-агрессор оправдывает депортацию украинских детей", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что оккупанты свозят украинских детей в Россию, где учат управлять дронами.

Также сообщалось, что СМИ рассказали, как в России пытаются "перевоспитывать" похищенных из Украины детей. Маленьких украинцев убеждают, что их родители "умерли".