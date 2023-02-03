СБУ разоблачила группу российских агентов, разведывавших позиции ВСУ и готовивших теракты на Днепропетровщине. Фото и видео

Контрразведка Службы безопасности Украины на Днепропетровщине разоблачила группу агентов ФСБ России, которая готовила теракты на территории области. Также российские агенты собирали разведданные места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ. В первую очередь злоумышленники пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, учебных центров украинской армии и локации инженерных укреплений (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Для этого вражеские приспешники постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в том числе среди украинских военных и стражей порядка. Кроме того, в случае приближения оккупационных группировок к Днепропетровщине агенты ФСБ должны были обеспечить им поддержку в виде совершения диверсий и терактов на территории региона", – говорится в сообщении.

По данным следствия, агентурную группу ФСБ возглавлял бывший работник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения.

"Он фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задачу сформировать собственную агентурную сеть для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины. После 24 февраля прошлого года враг активизировал деятельность своей резидентуры для сбора разведывательной информации. В случае захвата Днепропетровского региона российские захватчики обещали своим агентам руководящие "должности" в местных оккупационных администрациях", – сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали факты преступной деятельности вражеских агентов. Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили огнестрельное оружие с глушителями, боевые гранаты, патроны разного калибра и средства связи для конспиративной коммуникации с представителями ФСБ.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111 Уголовного кодекса Украины, фигурантов уведомлено о подозрении в государственной измене, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – подытожили в СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Служба безопасности Украины задержала российского агента, корректировавшего ракетные удары по Лиману Донецкой области. Разоблачила предателя Контрразведка СБУ во время контрдиверсионных мер в освобожденном от российских оккупантов Лимане.

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