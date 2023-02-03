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СБУ разоблачила группу российских агентов, разведывавших позиции ВСУ и готовивших теракты на Днепропетровщине. Фото и видео

Руслан Рудомский
Война против России
3 минуты
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СБУ разоблачила группу агентов ФСБ России

Контрразведка Службы безопасности Украины на Днепропетровщине разоблачила группу агентов ФСБ России, которая готовила теракты на территории области. Также российские агенты собирали разведданные места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ. В первую очередь злоумышленники пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, учебных центров украинской армии и локации инженерных укреплений (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Для этого вражеские приспешники постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в том числе среди украинских военных и стражей порядка. Кроме того, в случае приближения оккупационных группировок к Днепропетровщине агенты ФСБ должны были обеспечить им поддержку в виде совершения диверсий и терактов на территории региона", – говорится в сообщении.

По данным следствия, агентурную группу ФСБ возглавлял бывший работник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения.

"Он фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задачу сформировать собственную агентурную сеть для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины. После 24 февраля прошлого года враг активизировал деятельность своей резидентуры для сбора разведывательной информации. В случае захвата Днепропетровского региона российские захватчики обещали своим агентам руководящие "должности" в местных оккупационных администрациях", – сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали факты преступной деятельности вражеских агентов. Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили огнестрельное оружие с глушителями, боевые гранаты, патроны разного калибра и средства связи для конспиративной коммуникации с представителями ФСБ.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111 Уголовного кодекса Украины, фигурантов уведомлено о подозрении в государственной измене, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – подытожили в СБУ.

СБУ разоблачила группу агентов ФСБ России
СБУ разоблачила группу российских агентов
СБУ разоблачила группу агентов ФСБ России
Во время обыска обнаружили оружие
Во время обыска обнаружили гранаты.
Во время обыска обнаружили патроны.
Во время обыска обнаружили патроны.
СБУ разоблачила группу российских агентов
СБУ разоблачила группу агентов ФСБ России
СБУ разоблачила группу российских агентов

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Служба безопасности Украины задержала российского агента, корректировавшего ракетные удары по Лиману Донецкой области. Разоблачила предателя Контрразведка СБУ во время контрдиверсионных мер в освобожденном от российских оккупантов Лимане.

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