СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ в Одессе, собиравшую данные о ПВО: для конспирации одна из агенток пользовалась париками. Фото

Служба безопасности выявила и обезвредила очередную агентурную группу ФСБ РФ. Злоумышленники по заданию оккупантов разведывали локации систем ПВО, защищающих Одессу и пригород облцентра.

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Одна из предательниц для конспирации использовала парики, также в группу входили двое военных. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

"Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу ФСБ, которая действовала в Одессе. В состав вражеской ячейки входили двое военных и их сообщница. По заданию российской спецслужбы фигуранты разведывали локации систем ПВО, защищающих Одессу. Чтобы установить соответствующие координаты, агенты систематически объезжали областной центр и его близлежащие территории. В случае обнаружения "нужных" объектов – скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на гугл-картах", – отмечено в сообщении.

Помимо обнаружения систем ПВО предатели также пытались скрыто установить беспроводные магнитные камеры в морском порту Одессы. Чтобы "замести следы", вражеские агенты ездили на такси, а предательница, входившая в состав группы, постоянно меняла парики с целью маскировки.

"СБУ поэтапно документировала все факты разведывательно-взрывной деятельности агрессора и задержала резидента агентурной группы ФСБ и его сообщника, когда они фотографировали военный объект. Еще одного участника вражеской ячейки – местную жительницу, задержали в ее собственном доме после того, как она сделала доразведку потенциальной цели. Также СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских войск", – отметили в СБУ.

В жилищах предателей спецназовцы провели обыски, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны, которые злоумышленники приобрели и использовали исключительно для связи с кураторами из ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили всем троим предателям о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная организованной группой в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей, им грозит суровое наказание вплоть до пожизненного заключения.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Напомним, ранее СБУ задержала провокаторов, готовивших беспорядки после Дня Конституции. Злоумышленники хотели захватить власть в Киеве.

Также сообщалось, что СБУ идентифицировала боевика "ДНР", во время оккупации Харьковщины изнасиловавшего женщину. Насилие преступник совершил, нанеся побои жертве и угрожая ей смертью.