СБУ ликвидировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за границу. Фото

С начала российской войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В связи с этим мужчины призывного возраста не имеют права на выезд за границу. Однако они ищут пути, чтобы покинуть родную страну. И помогают им в этом, как ни странно, даже представители органов местной власти. Недавно СБУ ликвидировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за границу.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Силовики задержали поклонницу "русского мира" (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Служба безопасности заблокировала три новых канала нелегального выезда из Украины граждан призывного возраста. В организации незаконной деятельности причастны преступные группировки, в состав которых входили чиновники медучреждений и органов местного самоуправления. Злоумышленники предлагали уклоняющимся помощь в незаконной миграции в соседние европейские страны на основании поддельных документов или через так называемую "зеленку", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, стоимость таких услуг составляла от 2,5 до 5 тыс. дол. Однако сумма зависела от способа и срочности выезда.

"На Одесщине: задержаны дельцы, которые переправляли своих клиентов за границу под видом "сопровождения" подставных лиц с инвалидностью в иностранные медучреждения. Для осуществления зарубежного "рейса" фигуранты выделяли авто с водителем. Однако, после пересечения госграницы "перевозчики" и инвалиды, участники "схемы", возвращались в Украину, а уклонявшиеся оставались за пределами нашего государства", – рассказали в службе.

В ходе расследования стало известно, что одна из организаторов сделок является страстной сторонницей кровавой политики страны-агрессора. В запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" она часто одобрительно отзывалась о войне в нашей стране.

Еще одна преступная группа переправляла своих клиентов за границу через заблаговременно подготовленные "лесные тропы", проложенные вне контрольно-пропускных пунктов.

"В Ивано-Франковской области: на организации канала нелегальной миграции разоблачена преступная группа, в которую входило трое дельцов. Ими оказались: медработница, ее родственник и бывшая глава одного из отделов Калушского горсовета. Фигуранты продавали потенциальным призывникам фиктивные медицинские справки о наличии группы инвалидности. Затем уклонисты использовали подделку для выезда за границу", – проинформировали в СБУ.

В настоящее время всем разоблаченным организаторам "схем" сообщено о подозрении. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на границе с Молдовой пограничники перехватили автомобиль с четырьмя уклонистами в багажнике. Они заплатили за такое путешествие 4 тысячи долларов.

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