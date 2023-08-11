newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

СБУ ликвидировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за границу. Фото

Ульяна Виноградова
Война против России
3 минуты
1,2 т.
СБУ ликвидировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за границу. Фото

С начала российской войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В связи с этим мужчины призывного возраста не имеют права на выезд за границу. Однако они ищут пути, чтобы покинуть родную страну. И помогают им в этом, как ни странно, даже представители органов местной власти. Недавно СБУ ликвидировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за границу.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Силовики задержали поклонницу "русского мира" (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Служба безопасности заблокировала три новых канала нелегального выезда из Украины граждан призывного возраста. В организации незаконной деятельности причастны преступные группировки, в состав которых входили чиновники медучреждений и органов местного самоуправления. Злоумышленники предлагали уклоняющимся помощь в незаконной миграции в соседние европейские страны на основании поддельных документов или через так называемую "зеленку", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, стоимость таких услуг составляла от 2,5 до 5 тыс. дол. Однако сумма зависела от способа и срочности выезда.

"На Одесщине: задержаны дельцы, которые переправляли своих клиентов за границу под видом "сопровождения" подставных лиц с инвалидностью в иностранные медучреждения. Для осуществления зарубежного "рейса" фигуранты выделяли авто с водителем. Однако, после пересечения госграницы "перевозчики" и инвалиды, участники "схемы", возвращались в Украину, а уклонявшиеся оставались за пределами нашего государства", – рассказали в службе.

В ходе расследования стало известно, что одна из организаторов сделок является страстной сторонницей кровавой политики страны-агрессора. В запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" она часто одобрительно отзывалась о войне в нашей стране.

Еще одна преступная группа переправляла своих клиентов за границу через заблаговременно подготовленные "лесные тропы", проложенные вне контрольно-пропускных пунктов.

"В Ивано-Франковской области: на организации канала нелегальной миграции разоблачена преступная группа, в которую входило трое дельцов. Ими оказались: медработница, ее родственник и бывшая глава одного из отделов Калушского горсовета. Фигуранты продавали потенциальным призывникам фиктивные медицинские справки о наличии группы инвалидности. Затем уклонисты использовали подделку для выезда за границу", – проинформировали в СБУ.

В настоящее время всем разоблаченным организаторам "схем" сообщено о подозрении. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

СБУ ликвидировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за границу. Фото
СБУ ликвидировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за границу. Фото
СБУ ликвидировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за границу. Фото
СБУ ликвидировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за границу. Фото
СБУ ликвидировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за границу. Фото
СБУ ликвидировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за границу. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на границе с Молдовой пограничники перехватили автомобиль с четырьмя уклонистами в багажнике. Они заплатили за такое путешествие 4 тысячи долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!