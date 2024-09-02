Россияне снова обстреляли Харьков: есть возгорание в садовом обществе
Утром 2 сентября, в разгар воздушной тревоги из-за ракетной атаки РФ на Украину, в Харькове раздался взрыв. Вражеская ракета попала по садовому обществу в Индустриальном районе города.
На месте попадания произошло возгорание. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
О взрыве в Харькове он рассказал около 05.30.
"Снова в Харькове был слышен взрыв. В городе или в его окрестностях – выясняем", – написал тогда Терехов.
Впоследствии он подтвердил, что попадание произошло в пределах Харькова: вражеская ракета прилетела в Индустриальный район.
"В Индустриальном районе от удара ракетой (тип устанавливается) есть возгорание в садовом обществе. Относительно жертв и пострадавших – информация не поступала", – отметил Терехов.
А ночью оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Зафиксировано несколько попаданий, в том числе возле образовательного учреждения. Поврежден частный дом.
Напомним, также во время утренней ракетной атаки 2 сентября россияне пытались нанести удары по Киеву. На столицу враг направил крылатые и баллистические ракеты. В нескольких районах зафиксировано падение обломков и пожары.
Масштабную тревогу в Украине 2 сентября объявили около 5 часов утра из-за запуска россиянами ракет из бомбардировщиков Ту-95МС.
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