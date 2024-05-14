Россияне второй раз за день обстрелы Харьков: попали в многоэтажку, среди пострадавших – ребенок

После 16:00 14 мая российские оккупанты второй раз за день обстреляли Харьков. Военные преступники Кремля запустили КАБ по жилой застройке областного центра. Пострадали как минимум 15 человек, среди которых ребенок.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов. По его словам, вокруг места прилета находятся многоквартирные дома.

По информации местных властей, несколько ударов прозвучали с интервалом в несколько минут. В то же время Терехов отметил, что уже известно о прилете в высотный ЖК в центре города.

"Попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома. Без пожара. Сейчас осуществляется поквартирный обход и поиск возможных пострадавших", – добавил мэр.

По его словам, на месте другого прилета в городе есть попадания по гаражам – около 10 из них горят. Также повреждена многоэтажка.

Также Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщили, что в результате обстрелов пострадали 9 человек.

"Все – легкие, острая реакция на стресс", – уточнил Синегубов.

Позже он добавил, что количество пострадавших возросло до 15 человек. Среди них – мужчина 28 лет в тяжелом состоянии и 78-летняя женщина в среднем состоянии. Их госпитализировали.

"5 человек с острой реакцией на стресс. Среди них двое детей 8 и 12 лет. Один ребенок госпитализирован с легкими травмами", – проинформировал глава ОВА.

Напомним, утром 14 мая россияне также атаковали Харьков управляемыми авиабомбами, нанеся разрушения гражданской инфраструктуре. В результате обстрела в одном из районов пострадали мирные жители: мужчина 52 года и три женщины 66, 56 и 38 лет.

Мэр Игорь Терехов отметил, что россияне ударили по району, где расположены жилые многоэтажные дома.

Как сообщал OBOZ.UA:

– За последние дни российские захватчики беспощадно обстреливают Волчанск на Харьковщине. Из-за вражеских атак населенный пункт практически разрушен, ситуация там крайне тяжелая.

– В результате обстрелов Волчанская и поселка Гатище 14 мая погибли два человека: 80-летняя женщина и 83-летний мужчина. Оккупанты продолжают применять против мирного населения все виды вооружения.

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