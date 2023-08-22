Россия вернула Украине тела 12 защитников, считавшихся пленными. Пребывание в плену было подтверждено Красным Крестом, а сообщений об ухудшении здоровья военных или об их тяжелом состоянии со стороны страны-агрессора не поступало.

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Об этом 22 августа во время брифинга в Military Media Center сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк. "По состоянию на сегодняшний день сторона Россия передала нам уже 12 тел наших пленных, которые до этого были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену в России", – информировал он.

Таранюк, в частности, обратил внимание на отсутствие у РФ медицинских комиссий или ненадлежащее качество их работы.

"Никаких сообщений со стороны России ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состоянии не было. Что опять же ставит под сомнение качество работы или наличие у той стороны медицинской комиссии", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ГУР рассказали, что в Украине планируют создать смешанные медкомиссии, которые будут способствовать возвращению украинских воинов из плена. Это третий случай в мировой истории, когда была внедрена такая инициатива.

– Представитель ГУР Андрей Юсов анонсировал хорошие новости для находящихся в плену родных военных. По его словам, Украина продолжает делать все возможное для возвращения защитников домой.

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