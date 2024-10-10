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Россияне в очередной раз обстреляли Херсон из артиллерии: город частично обесточен
Российские кафиры днем 10 октября нанесли новый удар по Херсону. В результате атаки повреждено энергетическое оборудование, часть города осталась без света.
Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация. "Вражеская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Повреждено энергетическое оборудование", – говорится в сообщении.
В МВА информировали, что из-за российского удара полностью обесточены поселки Текстильное и Зеленовка в Днепровском районе Херсона.
Также без света значительная часть Центрального района.
"Энергетики изучают объем повреждений. О ходе и окончании аварийно-восстановительных работ мы сообщим дополнительно", – заявили в МВА.
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