Россияне ударили ракетами по Одесщине: разрушены гражданские объекты. Фото

Российские оккупационные войска днем в понедельник, 22 июля, ударили ракетами по Одесской области. Целью врага снова стали гражданские объекты.

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Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер на своем канале в Telegram. Взрывы в Одесской области прогремели около 10 часов.

В воздушных силах Вооруженных сил Украины предупреждали об угрозе применения российскими войсками баллистического вооружения из временно захваченного Крыма. Угроза была для Белгород-Днестровского района.

Как рассказал Кипер, в результате вражеского удара частично разрушен фасад административного здания частного предприятия, складские помещения, повреждены гражданские автомобили.

К счастью, обошлось без человеческих жертв и травм, добавил глава ОВА.

Напомним, что днем 22 июля войска России ударили из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Под обстрел попала гражданская инфраструктура, в том числе жилые пятиэтажки, из-за чего пострадали пять человек.

Также оккупанты обстреляли Купянский район Харьковщины, в результате чего пострадали две женщины. Под ударом были села Сеньково и Подолы.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина не может противостоять российским атакам с неба только с помощью систем ПВО, заявил президент Владимир Зеленский. Это связано с тем, что оккупанты ежемесячно сбрасывают на украинские города около 3500 авиабомб. И это не считая дроны и ракеты.

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