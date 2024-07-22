Войска России 22 июля ударили по артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Под обстрел попала гражданская инфраструктура, в том числе жилые пятиэтажки, из-за чего пострадали пять человек.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. "В Никополе во время артобстрела пострадали пять человек", – написал он в официальном Telegram-канале.

По словам главы ОВА, 37-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Остальные будут лечиться амбулаторно. Это женщины 65 и 34 лет и мужчины 32 и 36 лет.

Из-за российских обстрелов повреждены пятиэтажки, авто, хлебный киоск и частные предприятия.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июля армия РФ обстреляла Купянский район Харьковщины, вследствие чего пострадали две женщины. Под ударом были села Сеньково и Подолы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!