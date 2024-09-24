Россияне ударили по жилой застройке Запорожья: разрушены дома, погиб человек. Фото

Вечером во вторник, 23 сентября, Россия снова обстреляла Запорожье, предварительно, КАБами. По состоянию на 00:30 среды была информация об одной жертве, минимум четырех раненых.

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О взрывах в городе писал в Telegram начальник ОВА Иван Федоров. На сайте Главного управления Национальной полиции в Запорожской области сообщается, что российская армия нанесла серию ударов по облцентру и району в период с 22:30 до 23:00 вторника.

По словам Федорова, враг попал по объекту критической инфраструктуры, где возник пожар. Его оперативно потушили. Также россияне ударили по жилой застройке, там зафиксированы разрушения жилищ гражданских.

По состоянию на 23:50 23 сентября Федоров заявлял о двух уничтоженных оккупантами домах, одной жертве и двух потерпевших.

В 00:30 24 сентября в полиции уточнили: у них на тот момент была информация о погибшем мужчине и четырех раненых людях, из них – двое детей.

"Попадание зафиксировано по объектам гражданской инфраструктуры. В частном секторе произошло возгорание жилых домов и хозяйственных построек", – заявляли в правоохранительном ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 сентября страна-агрессор впервые атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. Ранения получили гражданские.

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