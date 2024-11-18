Россияне ударили по жилой застройке Константиновки: двое гражданских погибли, есть раненые. Фото

В понедельник, 18 ноября, российские оккупационные войска произвели артиллерийский обстрел жилого квартала Константиновки. В результате атаки погибли два гражданских лица – женщина и мужчина.

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Еще два человека получили ранения. Об этом сообщили глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и Офис генпрокурора.

Удар по городу привел к серьезным разрушениям: повреждены фасады нескольких многоэтажек и стоящие неподалеку автомобили.

"Константиновку россияне обстреляли из ствольной артиллерии – там 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 2 многоэтажки и 2 автомобиля", – говорится в сообщении.

В ОГП уточнили, что ранения получили мужчина и пожилая женщина. Им оказана медицинская помощь. Во время атаки потерпевшие находились на улице.

При процессуальном руководстве Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Кроме того, еще 1 человека россияне сегодня убили в Северске – город также подвергся артиллерийским обстрелам.

"Не превращайте себя в мишени для россиян! Эвакуируйтесь своевременно!" – подчеркнул Филашкин.

Напомним, террористические войска России днем 18 ноября нанесли удар баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Одессы. В городе повреждены жилые дома, известно о десяти погибших, среди которых медики, полицейские и мирные жители. Еще 43 человека получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, во время самой массированной ракетно-дроновой атаки РФ 17 ноября Россия атаковала Одессу "Шахедами". В результате ударов погибли двое сотрудников энергообъекта, ранения получил 17-летний парень.

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