Россияне ударили по пансионату в Сумах, где жили пожилые люди: есть погибший и пострадавшие. Фото и видео

В четверг, 19 сентября, российские террористы нанесли удар по Гериатрическому пансионату в Сумах, где проживал 221 пожилой человек. В результате атаки один человек скончался от полученных травм в больнице, еще 12 ранены.

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Погибшая – 78-летняя женщина. Основной удар пришелся на верхние этажи здания, где находились 24 подопечных. Об этом сообщило "Общественное Сумы". Люди спят на улице. Пострадавших госпитализировали, несколько из них в тяжелом состоянии.

В ГСЧС Украины сообщили, что из здания эвакуировали 147 человек. Частично разрушены технический и 5 этажи здания.

"Людей под завалами нет. Погиб 1 человек, 12 пострадали", – сообщили в службе.

К работам привлечены 5 автобусов спасателей, из которых 2 от ГСЧС, также 2 медицинских расчета ГСЧС для транспортировки пациентов в больницу и другие пансионаты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также 19 сентября россияне нанесли удар по больнице в городе Середина-Буда Шосткинского района Сумской области. В результате атаки ранения получили два человека.

– 18 сентября оккупанты также нанесли авиационный удар по Сумам. Под обстрелом снова оказалась критическая инфраструктура, из-за чего в 22:03 были обесточены все объекты водоканала.

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