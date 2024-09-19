Российские оккупанты около 11:00 четверга, 19 сентября, нанесли удар по больнице в городе Середина-Буда Шосткинского района Сумской области. Вследствие атаки ранения получили два человека.

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О последствиях обстрела сообщили в Сумской областной прокуратуре. Также было опубликовано фото прилета.

"На Сумщине вследствие повторного обстрела двое раненых – прокуроры документируют последствия", – говорится в сообщении.

По данным следствия, около 11:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг обстрелял медучреждение города Середина-Буда, вследствие чего вспыхнуло хозяйственное помещение.

В момент, когда местные жители помогали медикам тушить пожар, оккупанты ударили беспилотником по той же местности.

Вследствие повторного обстрела ранены гражданские мужчины 51 и 34 лет.

И. о. главы громады Олег Загорский рассказал "Суспільному", что оккупанты атаковали Середину-Буду дронами.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование осуществляется следователями Шосткинского райуправления полиции ГУ Нацполиции Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 19 сентября враг также ударил по селу Садовое под Херсоном. Вследствие обстрела ранения получил 82-летний мужчина, который находился во дворе.

Утром враг нанес авиаудары по Купянску на Харьковщине. Пострадало по меньшей мере шесть человек.

А ночью войска РФ ударили баллистикой и КАБами по Харькову, там повреждены жилые дома, вспыхнул пожар.

Также РФ атаковала Запорожскую область. Погибла 74-летняя женщина, еще две 67-летние женщины получили ранения.

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