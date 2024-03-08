Россияне ударили по Купянску и Чугуеву на Харьковщине: есть погибшие и раненые

В четверг, 7 марта, российские оккупанты снова ударили по Купянску на Харьковщине. Погибли двое гражданских.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По предварительной информации, военные РФ применили реактивные системы залпового огня.

По информации чиновника, погибли двое гражданских – мужчина и женщина. Их данные устанавливаются. Повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля. Разбор завалов продолжается.

Кроме того, российские войска вечером, 7 марта, атаковали Чугуев. Ранения получили 17-летний парень и 37-летний мужчина.

Зафиксировано разрушение рядом с девятиэтажным жилым домом, повреждены магазины, гостиница, около 13 автомобилей. Профильные службы работают на местах атаки

Как сообщал OBOZ.UA, россияне нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области. Ранены двое гражданских.

В четверг, 7 марта, враг нанес три ракетных, 43 авиационных удара и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке.

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