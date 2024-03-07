Россияне нанесли авиаудара по Константиновке в Донецкой области: ранены двое гражданских

В четверг, 7 марта, российские войска атаковали Константиновку на Донетчине. От сброшенной оккупантами авиабомбы пострадали двое гражданских.

Об этом сообщает Офис генпрокурора. Отмечается, что по факту атаки агрессора начато уголовное производство.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, 7 марта 2024 около 15:10 государство-агрессор нанесло авиаудар с использованием КАБ-500 по частной жилой застройке в городе Константиновка.

Телесные повреждения получили двое местных жителей. 43-летнему мужчине с резаными ранами головы оказана помощь на месте. Женщину 76 лет доставили в больницу с минно-взрывной травмой и ранением лица.

Кроме того, взрывной волной повреждено по меньшей мере 35 домохозяйств, два многоквартирных дома, админздание, электросеть и 5 автомобилей.

Справка

КАБ-1500 (управляемая авиабомба) – корректируемая российская авиабомба массой 1500 кг и лазерным или телевизионным самонаведением. Такая КАБ способна пробить железобетон, толщиной в 3 метра или 20 метров земли. Ее основное предназначение – уничтожение промышленных, городских и портовых сооружений или других целей.

Длина бомбы около 4,4 м, диаметр 58 см. Точность попадания КАБ-1500 – до 4 метров.

Носители КАБов – бомбардировщик Су-24М и истребители Су-34 и Су-35. Высота сброса управляемой авиабомбы до 8 км.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 марта оккупанты сбросили на жилой квартал в Курахово Донецкой области управляемую авиабомбу КАБ-500. В результате удара повреждено по меньшей мере пять многоквартирных домов. Ранения получили 16 человек.

7 марта (по состоянию на 18:00) враг нанес три ракетных, 43 авиационных удара и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке.

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