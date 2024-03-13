Одна из женщин шла домой, другая говорила по телефону: появились данные о жертвах ракетного удара РФ по Кривому Рогу

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу вечером 12 марта погибло пять человек – трое женщин и двое мужчин. В сети назвали имена идентифицированных жертв.

Информацию и фото обнародовали местные Telegram-каналы. Криворожцы, погибшие 12 марта:

– Анжела Чувпило, 55 лет. Погибла на улице, когда шла домой. Тело матери на месте российского удара опознал ее сын.

– Валентина Брыжа, 47 лет. Умерла в больнице.

– Наталья Николаева, 45 лет. Во время удара была дома с двумя сыновьями. Она как раз говорила с братом по телефону. Дети украинки выжили, они находятся в больнице.

Также среди убитых Россией – двое мужчин. Тело одного из них настолько обгорело, что его личность (по состоянию на 13 марта) еще устанавливается.

Напомним: тела трех гражданских нашли под завалами 12 марта. Утром 13-го стало известно, что одна из раненых жительниц умерла в больнице. Позже местные власти сообщили: под завалами нашли тело еще одного погибшего, мужчины. Он стал пятой жертвой террористического обстрела.

В городе частичные разрушения потерпели два многоквартирных дома в Долгинцевском и Металлургическом районах.

Как писал OBOZ.UA, ранения в результате российского обстрела Кривого Рога получили 43 человека. Среди потерпевших 12 детей.

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