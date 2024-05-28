Россияне ударили по Харькову КАБами: на месте прилета возник пожар

Российские войска снова атаковали Харьков. Около 17 часов 28 мая они нанесли удары КАБами по Киевскому району города, вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Также захватчики ударили по одному из населённых пунктов Харьковского района, там возник пожар на территории фермерского хозяйства.

По данным горсовета Харькова, захватчики атаковали Киевский район облцентра. Сначала ошибочно сообщалось, что вражеский КАБ попал в гаражи, однако впоследствии информация была уточнена.

"Удар пришелся по Киевскому району города. КАБ поразил гаражи, в некоторых из них вспыхнул пожар. Предварительно без пострадавших. UPD: пожар за гаражами, гаражи не горят", – отметил Терехов.

В Харьковской ОВА уточнили: атаку россияне совершили около 17 часов. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

"Около 17 часов оккупанты ударили по Киевскому району Харькова. На эту минуту – без пострадавших. По предварительной информации, есть возгорание гражданской инфраструктуры", – рассказал Синегубов в 17:13.

Также он отметил, что незадолго до того, около 16:40, захватчики нанесли удары по одному из населенных пунктов Харьковского района.

"Возник пожар на территории фермерского хозяйства. Предварительно – пострадавших нет", – сообщил глава ХОВА.

В Воздушных силах о пусках российскими войсками КАБ на Харьковщину сообщили еще в 15:44.

Напомним, ранее стало известно, что 28 мая россияне ударили по Одессе баллистикой из оккупированного Крыма. Данные о последствиях атаки на момент первых сообщений не были известны.

А ранее в этот день стало известно, что российские оккупанты ударили по окрестностям Дружковки Донецкой области. В результате атаки пострадали пятеро мирных жителей. Среди раненых – ребенок.

Также известно, что из-за российских обстрелов было повреждено около 60 частных домов на трех улицах. В местной администрации отметили, что враг атаковал частный сектор, авиабомба прилетела на жилые дома.