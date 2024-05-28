Россияне ударили по Одессе баллистикой из оккупированного Крыма: первые подробности

Во второй половине дня 28 мая в Одессе раздался взрыв. В это время была объявлена баллистическая угроза для южных регионов из временно оккупированного Крыма.

О взрыве сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов. Подробности относительно последствий взрыва в облцентре пока неизвестны.

Так, баллистическую угрозу для южных областей Украины из временно оккупированного Крыма в Воздушных силах Вооруженных сил Украины объявили в 16:19. За считанные минуты предупреждение было конкретизировано.

"Одесса – в укрытие!" – призвали в ВС ВСУ в 16:22.

Аналогичное предупреждение сделал и Труханов.

"Одесса, пожалуйста находитесь в безопасных местах! Снова баллистика в направлении Одесщины!" – призвал он в 16:21, напомнив одесситам об интерактивной карте укрытий на территории города.

Уже спустя минуту Труханов сообщил, что в Одессе был слышен мощный взрыв, а в 16:25 предупредил о повторных пусках в направлении города.

Подробности относительно последствий атаки пока неизвестны.

Между тем, в 16:48 сообщили об отбое угрозы баллистики для Одесщины.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что российские оккупанты ударили по окрестностям Дружковки в Донецкой области. В результате атаки пострадали пятеро мирных жителей. Среди раненых – ребенок.

Также известно, что из-за российских обстрелов было повреждено около 60 частных домов на трех улицах. В местной администрации отметили, что враг атаковал частный сектор, авиабомба прилетела на жилые дома.