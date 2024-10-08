Оккупанты нанесли удары по Харькову, под завалами люди: количество пострадавших возросло до 11

Российские оккупанты 8 октября нанесли авиационные удары по Харькову. Поражено гражданское предприятие в Индустриальном районе города.

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Известно о по меньшей мере 11 раненых. Об атаке сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Зафиксировано попадание вражеского КАБа в Индустриальном районе Харькова. По предварительной информации, повреждено гражданское производство. Данные проверяются", – говорится в сообщении, опубликованном в 10:54.

Через несколько минут Синегубов добавил, что по предварительным данным медиков экстренной помощи, есть раненые среди гражданских.

"По меньшей мере 5 человек получили ранения", – подчеркнул он.

По состоянию на 11:15 количество пострадавших выросло до шести человек : один из раненых находится в тяжелом состоянии.

"Есть разрушение инфраструктуры. Тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается", – отметил Синегубов.

О прилете сообщал также городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Предварительная информация: есть прилет ракеты по городу Харькову. Данных относительно пострадавших и разрушений пока нет. Информация уточняется", – отмечал он в 10:42.

Впоследствии Терехов добавил, что прилет был не один.

"Прилет был не один, а несколько, тип оружия, которым были нанесены удары по гражданскому предприятию, устанавливается. На месте масштабный пожар и шесть пострадавших", – рассказал он в 11:16.

Терехов также сообщил, что под завалами на месте удара находятся минимум два человека.

"Спасатели делают все для помощи им", – отметил чиновник.

По состоянию на 11.24 было известно уже об 11 раненых.

"Количество пострадавших от вражеского обстрела гражданского предприятия возросло до 11. Один из них в тяжелом состоянии. Всего госпитализированы трое", – рассказал Терехов.

В Харьковской ОВА рассказали, что среди раненых – подросток 16 лет. При этом там отметили, что в тяжелом состоянии находятся три человека.

Напомним, в ночь на 8 октября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами "Искандер". ПВО ночью сбило 18 "Шахедов", один вернулся в РФ.

В частности, оккупанты атаковали дронами Одесщину. В результате атаки в Черноморске горели квартиры.