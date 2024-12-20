Оккупанты снова ударили по Кривому Рогу баллистикой, зафиксировано попадание в жилой дом: первые подробности

Город Кривой Рог подвергся новой вражеской ракетной атаке. Пострадал жилой дом; известно о по меньшей мере двух мирных жителях, которые получили ранения.

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О взрывах заявил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. "Все на месте. Все работаем. Снова в жилой дом. Твари", – написал он в Telegram-канале.

Взрывы прогремели около 23:00 четверга, 19 декабря, во время воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели, которая летела в направлении города. Скорее всего, это была баллистическая ракета.

Глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак по состоянию на 00:10 пятницы уточнил: разбит двухэтажный дом. Также взрывная волна побила окна в 10-этажке.

Из-под завалов достали двух потерпевших: девочку-подростка и мужчину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кривом Роге поздно вечером 18 декабря также гремели взрывы. Пострадавших не было, но баллистический обстрел повредил инфраструктуру, две девятиэтажки, больницу, школу, магазин и 10 автомобилей.

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