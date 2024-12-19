Россияне атаковали Кривой Рог баллистикой, в районе прилетов есть отключения электроэнергии: первые подробности

В Кривом Роге поздно вечером 18 декабря прогремели взрывы. Предварительно, российские войска атаковали город баллистическими ракетами.

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В районе прилетов были отключения света. Об этом сообщил в Telegram руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Все понимаем, все работаем. Штаб помощи людям (строительные материалы, коммунальные бригады, заявления на матпомощь от города и прочее) будет разворачиваться в ближайшей школе через дорогу (местные поймут). Есть отключение электричества вокруг", – написал он.

Взрывы прозвучали около 23:00 во время воздушной тревоги. Мониторинговые Telegram-каналы предположили, что РФ могла применить "Искандер-М" (информация не подтверждена официально).

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 декабря, в День святого Николая, войска страны-агрессора также нанесли удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Было повреждено админздание, жилые дома, авто. Погибли три человека, еще 17 пострадали, в том числе шестилетний мальчик.

– В Патрульной полиции показали, что происходило на месте прилета в Кривом Роге, в первые минуты после взрыва.

– Из-за атаки погиб Владимир Годун: 40-летний мужчина жил с женой и двумя сыновьями вблизи места прилета. Второй погибший – криворожец Василий Алексеев: отец и дедушка возвращался домой с работы. Третьему погибшему было 32 года. Это помощник судьи Галуст Галстян.

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