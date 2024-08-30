Россияне снова обстреляли Херсонщину: двух пострадавших доставили в больницу

В пятницу, 30 августа, российские оккупанты обстреляли Новорайск и Благовещенское в Херсонской области. В результате атак пострадали два человека.

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Об этом сообщили в Telegram Херсонской ОВА. Отмечается, что в Новорайске под вражеский удар попал 45-летний мужчина, который шел по улице. Пострадавшего доставили в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и ноги.

В Благовещенском пострадал 40-летний мужчина. Его доставили в больницу с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмой.

Напомним, также оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые, под завалами могут находиться люди. Вражеские "Ураганы" попали в жилую трехэтажку, админздание и магазин, что повлекло значительные разрушения.

В ГСЧС уточнили, что из-под завалов разрушенного продуктового магазина спасатели получили раненого, а также изъяли тело погибшего. Здесь поисково-спасательные работы завершены.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 августа россияне ударили КАБами по Харькову. Один из ударов пришелся по гражданской инфраструктуре в центре города, поврежден 12-этажный дом в Индустриальном районе, вспыхнул пожар. Известно о семи погибших, среди них девочка 14 лет.

– Также оккупанты нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, а именно предприятию, которое производит упаковки для детского питания, соков, бытовой химии. Там вспыхнул пожар, травмы получили 13 человек, один из которых скончался в больнице.

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