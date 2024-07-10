Россияне снова обстреляли Харьковщину: погибла женщина

В среду, 10 июля, страна-агрессор атаковала Харьковщину. Российская армия нанесла не менее 6 ударов по селению Слатино Дергачевской общины из неизвестного типа оружия.

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Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко. Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, во время обстрела погибла женщина. Трех находившихся в помещениях местных жителей удалось спасти.

По информации местных жителей, под завалами могут находиться люди. На месте работают спасатели, ликвидируют пожары в частных домах и хозяйственных постройках. Остальные детали обстрела уточняются.

Чиновники еще раз призвали местных жителей находиться в укрытиях, пока продолжаются обстрелы.

Напомним, что днем в среду, 10 июля, город Вознесенск на Николаевщине подвергся российским обстрелам. Погиб один человек, еще восемь пострадали, у всех состояние средней тяжести. Среди раненых – мэр Вознесенска Евгений Величко.

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