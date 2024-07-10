Россияне обстреляли Вознесенск на Николаевщине: один человек погиб, многие пострадали. Фото и видео

Город Вознесенск днем в среду, 10 июля, подвергся российскому обстрелу. Погиб один человек, еще восемь пострадали, у всех состояние средней тяжести; среди раненых – мэр Вознесенска Евгений Величко.

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О вражеском ударе по гражданскому объекту сообщил в Telegram начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он не уточнил, куда именно был прилет. Предварительно, речь идет о ракетной атаке.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали фотографии и видео с места обстрела.

"Российские оккупанты ​​нанесли циничный удар по Вознесенской громаде в Николаевской области. Возник масштабный пожар гражданского объекта. В результате обстрела известно о восьми пострадавших гражданских. Еще один человек погиб", – рассказала пресс-служба.

Общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. По состоянию на 19:50 пламя уже было ликвидировано.

Как сообщал OBOZ.UA, на Западе признали, что Российская Федерация производит ракет Х-101 почти в восемь раз больше, чем до полномасштабного вторжения в Украину. И это несмотря на то, что процесс по-прежнему зависит от комплектующих из западных стран, особенно из США.

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