РФ нанесла массированный удар по пригороду Херсона: есть разрушения, ранены дети

Около 6 часов утра 28 июля с временно оккупированного левобережья Херсонщины российские войска обстреляли пригород Херсона. В поселке Камышаны повреждены жилые дома.

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Пострадали люди, среди них – двое детей. Подробности раскрыли глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и Херсонская областная военная администрация.

"Около часа назад армия РФ с временно оккупированного левого берега нанесла массированный удар по пригороду Херсона. Повреждены дома, есть раненые. В настоящее время госпитализированы трое пострадавших 2007, 1991 и 1949 г.р. Медики проводят дообследование. Информация уточняется", – написал Мрочко в 7:54.

Впоследствии он уточнил, что среди раненых в результате обстрела – двое детей, 10-летняя девочка и 15-летний мальчик.

"Их доставили в больницу. Старший мальчик в тяжелом состоянии. Состояние девочки медики оценивают как средней тяжести. Скорейшего выздоровления детям", - написал глава Херсонской МВА.

В Херсонской ОВА добавили, что под вражеским обстрелом был поселок Камышаны. В общей сложности пострадали четыре человека. Одна из раненых, 75-летняя женщина, госпитализирована со взрывной и черепно-мозговой травмами, а также контузией.

Еще трое пострадавших – 32-летняя женщина и двое ее детей. У матери – взрывная травма, а также ранение лица, туловища, рук и ног. У ее дочери – взрывная травма и сотрясение головного мозга. А у сына – еще и травма живота и ранение ноги.

Все пострадавшие госпитализированы.

Кроме того, по данным ОВА, утром захватчики также обстреливали поселок Приозерное, там пострадала 65-летняя женщина: у нее взрывная травма и контузия.

Напомним, в ночь на 28 июля силы ПВО сбили ракету Х-59 и семь "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину. По словам командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука, ракету захватчики запускали с воздушного пространства. над акваторией Черного моря, "Шахеды" – всего их было восемь – а с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Почти все воздушные цели, по словам Олещука, были сбиты в Одесской области.