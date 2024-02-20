Россияне сбросили КАБы на село на Купянщине: разрушены дома, есть пострадавшие. Фото

Российская армия вечером в понедельник, 19 февраля, сбросила авиационные бомбы на жилые дома в населенном пункте Вильховатка Купянского района Харьковщины. В результате атаки россиян ранения получила 74-летняя местная жительница – ее вытащили из-под завалов дома.

О последствиях обстрела сообщил на своем канале в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, россияне сбросили КАБы на поселок около 17:00.

Как отметил глава ОВА, в населенном пункте повреждено по меньшей мере десять домов, два – разрушены. Пострадавшей женщины медики оказывают необходимую помощь.

Как уточнили в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вражеская армия нанесла авиабомбовый удар по жилому сектору, под огонь оккупантов попали жилые дома. Также там рассказали, что спасатели извлекли женщину из-под завалов.

На пожарном автомобиле пенсионерку 15 км везли навстречу бригаде экстренной медицинской помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в ночь на 19 февраля атаковали регионы Украины четырьмя дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Однако защитники неба сбили все эти вражеские цели.

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