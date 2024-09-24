Россияне ударили КАБами по четырем районам Харькова: попали в многоэтажку, есть погибшие и раненые

Российские войска днем 24 сентября снова атаковали Харьков. По четырем районам облцентра они ударили КАБами, удары пришлись по жилым районам города.

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Предварительно известно о попадании российских авиабомб по двум многоэтажкам, в Киевском и Салтовском районах, есть раненые и погибшие под завалами могут оставаться люди. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

О том, что россияне наносят авиаудары по Харькову, городской голова сообщил в 15:26

"Враг наносит удары КАБами по одному из самых населенных районов города. Будьте осторожны", – отметил он.

Уже по состоянию на 15.37 Терехов сообщил об ударах по четырем районам Харькова.

"На данный момент удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информацию о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города. Будьте осторожны – в воздухе еще есть КАбы", – написал Терехов.

В 15:49 он обнародовал предварительную информацию о попадании российских КАБ по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах. Только в последнем зафиксированы прилеты не менее двух вражеских авиабомб.

По состоянию на 15:52 Синегубов сообщил о по меньшей мере трех раненых, находящихся в тяжелом состоянии. Он добавил, что есть прилеты по жилым многоэтажкам. Спустя три минуты количество пострадавших выросло до пяти человек.

"Люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек – прямое попадание", – сообщил глава Харьковской ОВА.

Также появилась предварительная информация о жертвах российского удара.

"По предварительной информации, нуждающейся в подтверждении, к сожалению, есть погибшие", – рассказал Терехов в 15:54.

По состоянию на 16:10, по данным Харьковской ОВД, была подтверждена гибель одного человека, число раненых составило по меньшей мере 15 человек. А уже в 16:13 Синегубов заявил, что количество жертв возросло до двух человек, а в 16:16 известно было о трех погибших.

Новость дополняется

Напомним, ранее в этот же день стало известно, что российские кафиры сбросили управляемые авиабомбы на Константиновку. В результате атаки погиб мужчина, еще два человека были ранены.

Также россияне с утра атакуют Херсонщину. Вражеские удары оборвали жизнь одного человека, также есть пострадавшие среди гражданских.