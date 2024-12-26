Россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области: погиб мужчина и пострадала женщина. Фото

Российские оккупанты в четверг, 26 декабря, совершили очередной теракт на Харьковщине, атаковав поселок Золочев. В результате обстрела погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. На месте работают стражи порядка и фиксируют преступления армии РФ.

"Оккупанты ударили по Золочеву. КАБ попал в частное домовладение. Погиб один гражданский мужчина. Еще одна местная получила ранения", – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что враг нанес авиационный удар по поселку Золочев в Богодуховском районе.

В результате атаки разрушены три жилых дома, повреждены еще семь.

Погибшему было 64 года, а раненой женщине 52 года. Спасатели ГСЧС нашли и изъяли тело погибшего из-под завалов.

Напомним, российские войска в четверг, 26 декабря, устроили массированный обстрел приграничных территорий Сумщины. оккупанты применили различные виды вооружения, в частности КАБ и БПЛА. Звуки взрывов были слышны и в Сумах.

Армия страны-агрессора РФ в четверг, 26 декабря, нанесла удар двумя КАБами по жилому сектору поселка Слатино, что на севере Харьковщины. В результате обстрела погиб по меньшей мере один местный житель, еще двое получили ранения.

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