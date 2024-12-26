Оккупанты нанесли удар по Слатино и Золочеву на Харьковщине: есть жертва и раненые

Армия страны-агрессора РФ в четверг, 26 декабря, нанесла удар двумя КАБами по жилому сектору поселка Слатино, что на севере Харьковщины. Вследствие обстрела погиб по меньшей мере один местный житель, еще двое получили ранения. Также оккупанты ударили по городу Золочев, там ранен один человек.

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О последствиях вражеской атаки сообщили начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко и руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов. Враг ударил по селению около 14:15.

Под ударом оказалось фермерское хозяйство, предприятие получило повреждения.

В 14:30 враг ударил по городу Золочев Богодуховского района.

Там пострадал 41-летний мужчина, его госпитализировали в медучреждение.

На местах попаданий работают экстренные службы, сообщил руководитель ОВА.

Удар был осуществлен двумя КАБами по окрестностям Золочева, сообщил руководитель Золочевской общины Виктор Коваленко.

По его словам, вследствие ударов в 13:50 повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и энергосети.

В 14:05 авиация РФ повторно ударила двумя КАБами по территории сельхозпредприятия, вслдствие чего был ранен работник предприятия, повреждены два складских помещения и 17 единиц сельхозтехники, информировал чиновник.

Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в 14:20 также был удар КАБом по открытой местности возле села Орешанка, сообщил Виктор Коваленко.

Информации о повреждениях там нет.

Как сообщал OBOZ.UA, утром на Рождество, 25 декабря, оккупанты ударили по Харькову по меньшей мере 12 ракетами. В городе есть разрушения, вспыхнули пожары, пострадали четверо мирных жителей. Лишь ближе к вечеру коммунальщикам частично удалось восстановить подачу отопления в жилые дома.

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