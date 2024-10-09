Россияне сбросили КАБ на жилой район Харькова: первые подробности

Днем в среду, 9 октября, самолет Российской Федерации сбросил авиабомбу на Харьков. Предварительно, был прилет в Шевченковском районе, взрывная волна повредила жилые дома. Легкие ранения получила мирная жительница.

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Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил об обстреле города в 15:29. "По предварительной информации, удар был совершен по району плотной жилой застройки", – написал он в Telegram.

Позже мэр заявил, что бомба упала на открытой местности. По состоянию на 15:50 данных о потерпевших или жертвах не было.

"В близлежащих многоэтажках выбиты стекла", – рассказал Терехов.

Около 16:00 Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА, сообщил, что пострадала 81-летняя женщина. Она получила легкие ранения стеклом. Харьковчанку не госпитализировали.

Отметим, что тревога в Харьковской области началась в 15:17 среды. Взрывы в этот период слышали не только жители облцентра, но и других населенных пунктов.

С начала суток 9 октября это была уже пятая тревога, которая вводилась на территории всей области.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября ВС РФ сбросили взрывчатку с дрона на велосипедиста в Днепровском районе Херсона. От полученных травм пожилой мирный житель скончался.

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