Россияне сбросили два КАБа на Селидово: много погибших и раненых. Фото разрушений

В пятницу, 5 июля, российские оккупационные войска сбросили две корректируемые авиационные бомбы (КАБ) на город Селидово в Донецкой области. Захватчики убили пятерых мирных жителей, еще 11 получили ранения.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Данные по атакам и пострадавшим уточнили в Донецкой областной прокуратуре.

Российская армия обстреляла Селидово в 15:30, а через час войска государства-агрессора нанесли повторный удар по населенному пункту. По предварительным данным, враг использовал кассетные боеприпасы и "ФАБ-500".

Филашкин сообщил, что обе вражеские бомбы попали на территорию предприятий. В зоне поражения также оказался частный сектор и многоквартирные дома. В городе повреждения разной степени получили 15 частных домов, 21 автомобиль, четыре магазина и промышленное здание.

Помимо пяти погибших много гражданских получили ранения различной степени тяжести. Это четыре женщины и семь мужчин в возрасте от 28 до 71 года, у них диагностированы ушибы, ожоги и осколочные ранения.

"Каждый день у нас есть новые и новые примеры российских военных преступлений на нашей земле. Никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области. Призываю снова и снова: не доводите до крайностей! Эвакуируйтесь вовремя!" – отметил Филашкин.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 5 июля армия России обстреляла село Комар (Волновахский район) и город Украинск (Покровский район). В каждом населенном пункте есть по меньшей мере один погибший, а также раненые мирные жители.

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