УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Россияне обстреляли Донетчину: есть погибшие, раненые и разрушения. Фото

Дарья Дурова
Война против России
3 минуты
528
Российские обстрелы убили гражданских

В Донецкой области 5 июля армия России обстреляла село Комар (Волновахский район) и город Украинск (Покровский район). В каждом населенном пункте есть по меньшей мере одному погибшему, а также раненые мирные жители.

Видео дня

Начальник Донецкой ОГА (ОВА) Вадим Филашкин сообщил в Telegram, что в Украинске взрывы прогремели утром в пятницу. Россияне использовали РСЗО "Смерч".

"Поврежден частный дом, инфраструктурный объект и два предприятия", – рассказал глава областной госадминистрации. Из-за вражеской атаки погиб один человек, еще один получил ранения.

"Прошу всех: не медлите! Эвакуируйтесь!" – призвал Филашкин жителей населенных пунктов, которые находятся вблизи линии фронта.

Поврежденный дом в Украинске
Село Комар и город Украинск на карте

На село Комар российские террористы сбросили три управляемые авиабомбы.

Повреждены админздание, 13 частных домов, четыре магазина, две многоэтажки, два объекта инфраструктуры, рассказал Филашкин.

Есть одна жертва и 14 раненых. Донецкая областная прокуратура уточнила, что вражеская бомбардировка убила сотрудницу сельского совета, пострадали также 14 ее коллег. Женщине было 32 года.

"Мишенью для атаки стала центральная часть населенного пункта. В результате попадания одного из средств поражения рядом со зданием сельского совета травмированы 15 работников учреждения, которые при обстреле находились в помещении... Также под огнем российских войск оказался частный сектор села", – сообщили прокуроры.

Погибшая гражданская скончалась во время оказания ей медицинской помощи.

Враг сбросил бомбы на село Комар
Поврежденный частный дом

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – заверили в Офисе генерального прокурора Украины.

Разрушения
Разрушения на Донетчине
Последствия вражеского обстрела

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 5 июля на Харьковском направлении авиаудары противника произошли в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Русская Лозовая.

– Утром в пятницу оккупационные силы ударили баллистикой по Миргороду Полтавской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!