Россияне обстреляли Донетчину: есть погибшие, раненые и разрушения. Фото

В Донецкой области 5 июля армия России обстреляла село Комар (Волновахский район) и город Украинск (Покровский район). В каждом населенном пункте есть по меньшей мере одному погибшему, а также раненые мирные жители.

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Начальник Донецкой ОГА (ОВА) Вадим Филашкин сообщил в Telegram, что в Украинске взрывы прогремели утром в пятницу. Россияне использовали РСЗО "Смерч".

"Поврежден частный дом, инфраструктурный объект и два предприятия", – рассказал глава областной госадминистрации. Из-за вражеской атаки погиб один человек, еще один получил ранения.

"Прошу всех: не медлите! Эвакуируйтесь!" – призвал Филашкин жителей населенных пунктов, которые находятся вблизи линии фронта.

На село Комар российские террористы сбросили три управляемые авиабомбы.

Повреждены админздание, 13 частных домов, четыре магазина, две многоэтажки, два объекта инфраструктуры, рассказал Филашкин.

Есть одна жертва и 14 раненых. Донецкая областная прокуратура уточнила, что вражеская бомбардировка убила сотрудницу сельского совета, пострадали также 14 ее коллег. Женщине было 32 года.

"Мишенью для атаки стала центральная часть населенного пункта. В результате попадания одного из средств поражения рядом со зданием сельского совета травмированы 15 работников учреждения, которые при обстреле находились в помещении... Также под огнем российских войск оказался частный сектор села", – сообщили прокуроры.

Погибшая гражданская скончалась во время оказания ей медицинской помощи.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – заверили в Офисе генерального прокурора Украины.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 5 июля на Харьковском направлении авиаудары противника произошли в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Русская Лозовая.

– Утром в пятницу оккупационные силы ударили баллистикой по Миргороду Полтавской области.

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